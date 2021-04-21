高鐵利用率不足債務高企　內地首提建設限制

青島一個高鐵站項目日前傳出爛尾，國務院辦公廳上月底轉發國家發改委等單位有關鐵路規劃建設工作意見的通知，內容指出，既有高鐵能力利用率如不足80%，不得新建平行線路；嚴禁以新建城際鐵路、市域（郊）鐵路名義違規變相建設地鐵、輕鐵；同時對時速350公里的高鐵項目明確建設門檻。這是內地近年首次對高鐵建設提出限制，通知又提到鐵路投資的債務問題。

有報道稱，內地高鐵建設「減油門」早見端倪。全國鐵路投資自2014年起每年維持在8,000億元（人民幣，下同，約9,700億港元）的水平，當中新建鐵路一半以上是高鐵。截至去年底，全國鐵路運營里程達14.6萬公里，其中高鐵佔約3.8萬公里。去年兩會，政府於工作報告提出「增加鐵路建設資本金1,000億（約1,210億港元）」，但最終完成固定投資金額為7,819億元（約9,480億港元）。到今年初，交通運輸部、國鐵集團更一反常態未發布明確的鐵路投資計劃金額目標。交通運輸部今年3月表示，預計未來15年，平均每5年投產鐵路里程約1.8萬公里，低於現狀水平。

意見中多次提及鐵路負債的問題，要求「妥善處理存量債務，嚴格控制新增債務」。高鐵項目建設主要靠債務融資，從2005年到2020年，國鐵集團總負債從4,768億元（約5,780億港元）增至5.57萬億元（約6.76萬億港元）。截至去年第三季度，集團資產負債率接新66%，較其他央企高出1.5%。此外，很多地方政府在建造高鐵過程中也背負巨額債務。上海交通大學教授陳欣表示，一些地方的經濟發展程度、人口密度等無法支撐高鐵項目，如果再盲目開展項目，只會加劇債務風險。

國家發改委新聞發言人孟瑋周一（19日）在例行記者會上表示，中國鐵路建設取得歷史性成就，對經濟社會發展也發揮重要的作用。但鐵路建設中也暴露出在片面追求高標準、重高速、重客運、重投入等問題。她表示，意見堅持鐵路建設要客貨並重，強化客流支持，又明確了時速350公里、250公里和200公里及以下不同速度標準鐵路的規劃建設條件。