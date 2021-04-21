竊醫院機密售予中國　華裔研究員判囚2年9個月

美籍華裔研究員周宇（Yu Zhou，音譯），於2019年被控在俄亥俄州國家兒童醫院的實驗室任職期間，竊取有關治療癌症的科學商業機密，帶回中國謀利。他於去年底認罪，於周一（19日）被判囚2年9個月。他與涉案妻子亦要作巨額賠償，並遭充公其他財產。

現年51歲的周宇居於俄亥俄州都柏林市，在2007至2017年期間在哥倫布市國家兒童醫院的研究所工作，現年48歲的妻子陳莉（Li Chen，音譯）則在2008至2018年期間，於該研究所另一個實驗室工作。他們涉瞞着醫院在中國秘密開設公司，把從醫院偷來、有關外泌體治療的機密，帶回中國推出相關產品銷售，2019年7月在加州被捕。

負責國安事務的助理司法部長德默斯（John Demers）指，周宇的貪念是源於中國政府一系列鼓勵竊取技術以支持該國研究發展的計劃，今次成功起訴是對所有企圖竊取美國商業機密者的警告。陳莉今年2月已被判囚2年半，兩夫婦亦要支付260萬美元（約2,028萬港元）賠償金，並遭充公總值約145萬美元（約1,131萬港元）的股票資產。