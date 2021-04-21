電視台主持人出席前首富壽宴　傳被約談及禁止出鏡

上海前首富周正毅周日（18日）晚在外灘的萬達瑞華酒店，高調舉行60歲生日晚宴，現場影片迅速在網上流傳，當中東方衞視6名主持人到場賀壽。網傳事件驚動上海市委宣傳部，有關電視台調查後，已要求各頻道單位盡快約談涉事主持人，有傳其中5人已被禁止出鏡。

網傳影片可見，晚宴現場有大批人士參加，多名男女先後上台發言，期間自稱東方衞視的6名女主持人上台，聲稱「東方衞視春晚也不過這樣的陣容」，並逐一自我介紹，提及與「周公子」（即周正毅）的相識經過。據指，6名主持人分別為陳蓉、倪琳、戴劉菲、房海燕、程雷和朱楨。

網上其後流傳一份所涉電視台就晚宴向其上級部門所作的《關於部分主持人參與某社會人士舉辦活動的情況說明》，文件沒有公開涉事電視台及主持人的名字，指出「上海XX電視台」、「XX衞視中心的程X、陳X、朱X、倪X、房XX」均是各自受朋友邀約參加活動；而「XX財經主持人戴XX」則是收到周正毅的邀請前往活動。經核實，參與活動的台內主持人均未收費，是受當晚席間主持人提議集體上台表示祝福，才會集體登台。聲明還指，將進一步調查核實事件，確保有關電視台整體形象的主持人不再參與與個人身份和形象不符的各類社會活動。

據公開資料，周正毅1961年出生於上海市楊浦區，是前上海地產控股有限公司主席，前農凱集團公司董事長，曾被封為上海市首富。2004年6月，周正毅因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券期貨交易價格罪獲刑3年，2006年5月刑滿釋放。惟2007年11月，周再因犯單位行賄罪、對企業人員行賄罪等數罪並罰判囚16年，直至近日獲減刑出獄。