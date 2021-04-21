台查獲1,608株大麻植物　市值5億新台幣

台灣的法務部調查局上月查出有販毒集團，在新竹縣關西鎮山區一處農場種植大麻，當場查獲大麻植物1,608株，估計市值5億元新台幣（約1.4億港元），是當地歷來破獲最大宗大麻案。

調查局台北市調查處今年初接報指，由於新冠肺炎疫情肆虐全球，邊境管制嚴格致毒品走私不易，致大麻供不應求，價格飆升，有販毒集團於是大規模自產自銷大麻。經一個多月監控，調查處專案人員發現販毒集團邱姓和虞姓男子，經常於深夜進出桃園市一處偏僻廠房，並租用貨車頻繁往來廠房及新竹縣關西鎮山區，於是出動航拍機監控並鎖定位置。

經現場勘查，專案人員發現毒梟竟將整片山頭剷平，搭建附設自動灑水設備的溫室農場，內裏種滿大麻，外圍則種植一般蔬菜掩人耳目。經確認，邱、虞兩人先在桃園市廠房內培育大麻幼苗，待長成後再移植到農場。專案人員上月19日前往農場查扣涉案大麻時，剛巧邱某駕車上山施肥，當場被逮。

調查局表示，該販毒集團除了在關西山區的大麻種植場，又在桃園市的廠房內設置專業燈具、烘乾及包裝等設備，若該批大麻製成毒品流入市面，危害將無法估計。經檢察官偵訊，邱、虞兩人因嫌疑重大，且有串證滅證之虞，已被羈押接受進一步調查。