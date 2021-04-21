男學生疑因失戀上吊亡　遺體現多處傷痕家屬質疑遭欺凌

河北滄州市肅寧縣某中學一名張姓男學生，近日在宿舍房間上吊自殺，校方私自將遺體送至醫院殮房，家屬在事發後數小時才收到通知。惟後者發現兒子身上有多處傷痕，對自殺説法抱有疑問，警方則稱從死者手機發現的內容推斷張男因失戀而輕生。但是，張的父母翻看校方的閉路電視後，見孩子生前臉帶笑容，質疑上述解釋。

校方人員表示，17歲的張家豪上周三（14日）清晨2時左右用床單綁在床架，身子鑽出窗外上吊自殺，其室友在5時才發現。張父數小時後收到通知趕至醫院，發現兒子頸部有明顯勒痕以外，臉部、耳朵、胳膊、手、腹部、雙腳都有傷痕。家長質疑，孩子身高1.82米，窗戶卻只有30至40厘米寬，且宿舍還有7名室友，「怎麽可能在數小時後才發現」。

當地警方事後從翻看張男手機上的內容，發現當中寫有自己剛失戀的內容，推測死者是因情感問題撒手人寰，還找到一封遺書，但無透露內容。警方周三通報，經調查閉路電視片段及宿舍錄音資料，未有發現校園欺凌，而死者肢體及臉部的損傷是因自殺及施救過程中所致，初步證實案件屬於自殺，排除刑事案件。

該校一名老師周二（20日）向內媒透露，張男疑因網戀及家庭原因自殺，家長故意散播謠言。目前，警方已經進行屍檢，結果會在約一個月後公布，該縣委宣傳部亦成立專班調查。