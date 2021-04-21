台法務部擬修訂《刑法》　過失致死罪最高判囚10年

台鐵太魯閣號列車出軌慘劇，造成49死218人傷，工程車司機李義祥涉過失致死罪被起訴。台灣的法務部擬具的《刑法》修正草案將在周四（22日）於行政院會審議，通過後將加重過失致死刑期。據台媒報道，草案將依情節輕重修訂，過失致死罪情節重大者，最高可判囚10年。

法務部指出，近年來台灣出現多宗重大意外事故，如造成15死的八仙塵爆、115死的維冠大樓倒塌案，均以過失致死論罪，依法量刑最重只能判囚5年，而今次台鐵事件的肇事者李義祥同樣最重僅獲刑5年，引起外界批評。該部門在行政院的指示下，召集刑法研修小組火速研修，提出加重處罰的修法送請政院審議。

此次修法重點內容關於刑法276條部分，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元新台幣（約14萬港元）以下罰金；其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑。同時也增訂情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。

另外，修正草案內容也會依照不同要件加重刑期，若犯刑法第183條且致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；過失犯若過失情節重大，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。