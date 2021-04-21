錯換人生28年案　死者親父母涉故意換子　警方不予立案

江西男子姚策因罹患末期肝癌需換肝，才得知自己出生時被醫院誤將其與另一男嬰對調，外界形容為「錯換人生28年」。姚策在上月不敵病魔離世，其養母許敏指控姚的親生父母當年涉嫌故意換子，報案指控二人涉刑事犯罪。河南開封市公安局鼓樓分局周三（21日）通報，經調查後決定不予立案。

公安接報後調查姚策生父郭希寬及生母杜新枝，以及醫護人員鄭某及郭希志，夫婦二人的兒子郭某本在1992年出生，之後在1993年獲批同意生育二胎後，才在1995年為兒子申報戶籍。警方亦重點調查郭希寬與郭某志的關係，經查詢戶籍信息、家族族譜、走訪村幹部及村民，證實二人無親屬關係。另外，警方詢問涉事醫護及同期孕婦，發現所有襁褓外都有統一樣式的圓牌標註床號，但院方存在診療行為不規範及管理混亂的問題。

河南大學也在調查結果中提到，當年杜新枝病歷中存在住院號、床位號錯誤、無首次病情記錄、缺失乙型肝炎表面抗原化驗單等問題；醫護人員郭希志當年非護士長，而是婦產科辦公護士，不參與產房工作。

基於上述情況，分局認為不符合刑事訴訟的立案條件，本月8日已通知控訴人，若有異議可提出復議，以及向人民法院申請對公安機關立案監督。