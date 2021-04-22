美國近年最重大抗華法案　獲參院外委會通過

美國參議院外交關係委員會周三（21日）高票通過由跨黨派議員提出的《2021年戰略競爭法案》（Strategic Competition Act of 2021）法案，該法案旨在於科技、軍事、人權、經濟、惡意影響行動等領域上抗衡中國，內容包括撥款促進香港民主，被視為美國近年最重大的抗華法案。法案接下來將送交參議院院會審議，其後若在參眾兩院過關，才會遞交美國總統簽署。

該法案在本月8日由民主黨籍參議院外委會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）以及外委會共和黨籍首席議員主席里施（Jim Risch）共同提出，周三經辯論與修訂後，外委會最終以21票贊成對1票反對通過。

法案涵蓋多項行動計劃應對「北京的問題行徑」，包括掠奪性經濟行為、惡意影響行動、數碼威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等。法案也計劃強化美國與印太、西半球、跨大西洋與非洲等區域夥伴關係，以反制中國。

在經濟方面，法案計劃在2022至2027財政年度，每年撥款1,500萬美元（約1.17億港元），供駐外使館聘請外部專家，協助美企撤出中國市場、分散供應鏈。而因應中國「一帶一路」計劃，法案也預計撥款7,500 萬美元（5.85億港元），在印太區域推動發展具永續性、透明與高品質的基礎建設。

法案亦計劃於2022至2026財政年度，每年撥款3億美元（約23.4億港元）作為「對抗中國影響基金」（Countering Chinese Influence Fund），應對中國在全球的「惡意影響行動」，並要求國務卿任命一位助卿以上職級的官員兼任協調官，負責相關的統籌工作。法案也計劃在同一期間每年撥款1億美元（約7.8億港元），作為美國支持駐外媒體、建立獨立媒體、對抗假訊息等的資金。

科技方面，法案指出美國應聯合盟友，運用所有可動用的經濟及外交工具，對抗中國政府的「數碼威權」，即利用資訊或通訊科技，監視、壓迫與操控人民。法案也呼籲美方與台灣、歐盟、日本與「五眼聯盟」等可信賴夥伴，洽簽數位貿易協定。法案也計劃在2022至2026年間每年撥款1億美元，協助新興市場擴大安全網路與數碼建設、保護技術財產等，以強化數碼連繫及網路安全夥伴關係。

為應對中國的「軍事野心」，法案認為印太區域軍事平衡愈來愈不利於美國，呼籲美方應強化在印太區域的安全夥伴關係，包含支持日本發展長程精確火力、鼓勵並促進台灣加速取得不對稱防衞能力等。此外，美國外交政策應首先以印太為重，優先分配資源達成美方的印太政治、軍事目標，並在區域行使飛行和航行自由。

在推廣民主、人權價值方面，法案計劃在2022年財政年度撥款1,000萬美元（約7,800萬港元），供美國國務院促進香港民主，也將擴大新疆制裁，把強迫勞動、強迫節育等列為得被美國總統點名及制裁的事情。

有關台灣的部分，法案指出，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要一環，並以推動台灣安全與民主，作為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，也攸關美國重要國家安全利益。法案呼籲美方應定期對台軍售，強化台灣自我防衞能力，也應積極推動台灣有意義參與國際組織。法案也主張，美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來，並使用相同用語和禮節；美方也不應加諸任何限制，限縮國務院和其他單位與台方直接、定期互動的能力。