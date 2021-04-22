台男烏克蘭找代孕後被困　網絡求助惹關注

台灣一名盧姓男子周二（20日）在Facebook發片求助，聲稱他早前到烏克蘭找代孕後，喜迎一子，卻與兒子被困當地近3個月。他曾向台灣駐俄羅斯代表處求助，對方卻要他先回台辦理領導手續，才能返回烏克蘭接兒子回家。事件引發輿論關注，盧男周三（21日）晚上再發文，指台灣的外交部已與他溝通，「希望有好結果」。

盧男表示，早前透過合法程序在烏克蘭找代孕後，喜迎一子，惟今年1月至今仍被困當地，無法回台。由於烏克蘭疫情嚴重，辦理文件的地方幾乎關閉，只能用郵寄或預約方式處理，當他好不容易備好規定文件後，駐俄羅斯代表處卻不願意辦理兒子的護照，理由是他是找代孕，需驗證出生證明，惟相關部門因疫情因素關閉，令一切程序變得複雜。

台駐俄羅斯代表處提出，盧男可先回台灣辦理認養手續，把兒子留在當地，惟盧擔心過程來回長達7至8個月，「小孩子現在也會認人，我捨不得把他丟在這邊」，因此希望透過網絡力量，幫助他們回到台灣。據悉，台灣在烏克蘭未設代表處處，該地區事宜由莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處兼轄。