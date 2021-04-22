17歲女子逃婚引發聘禮糾紛　遭家人毆打服農藥自殺亡

四川雅安市滎經縣早前傳出一名17歲女子，被家人兩次以20多萬元（人民幣，下同，約24萬港元）聘禮「賣給男家」，女子後來逃回家，男方要求退回聘禮。女子因此被家人毆打，再飲農藥自殺亡。縣政府周三（21日）證實女事主因聘禮糾紛而自殺身亡，警方介入調查。

周二（20日）有網民聲稱，該名女子被家人兩次以20萬元的聘禮與一名男子結婚。網民指女子兩次結婚後，逃回娘家。男方要求女方家屬賠償50萬元（約60萬港元），女子家屬不同意，又多次以棍毆打女子，最終令她服藥自殺。

滎經縣政府辦公室證實，當地的確有一名女子因聘禮問題自殺。公安局指，該名女子是彝族，正核實其年齡；她2018年與一名現年21歲的男子結婚。男女雙方正商量聘禮、退婚問題，男方指如果女子退婚，需要退還15萬元（約18萬港元）聘禮。

至本月初，女子服食用於除草的農藥，於周一（19日）不治。網上流傳該女子曾結婚兩次，公安局指紀錄顯示女子只結婚一次。

根據《民法典》規定，男性結婚年齡不得早於22周歲，女性則不得早於20周歲。惟據過往的《婚姻法》規定，民族自治地方的人大有權結合當地民族婚姻家庭的具體情況，制定變通規定，但變通規定僅適用於少數民族，不適用生活在該地區的漢族。