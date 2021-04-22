美國戰略司令部：中國新一代核電設施可產製核武鈈

美國戰略司令部（STRATCOM）司令理查德（Charles Richard）警告，中國正在發展的新一代核電設施，可生產大量能用作製造核武的鈈元素（plutonium）。

外媒報道，中國為減少對煤的依賴，正在興建快中子增殖反應堆（Fast breeder reactor）及核廢料再處理設施，反應堆可在2023年投產；而美國擔憂，這些廠房也可生產鈈。理查德周二（20日）向參議院軍事委員會指出，快中子增殖反應堆是武器級鈈的一大來源，令中國可以選擇提升其核力量。

目前並無證據顯示中國有意圖將其可能出現的鈈儲備製成武器，但美國2020年度的《中國軍力報告》預期中國會在未來10年將目前的200枚核彈頭數量至少增加一倍，意味美國對中國核能發展的關注亦增加。

美國核不擴散政策教育中心上月發表一份名為《中國民用核事業：鑄犁為劍》的報告，指中國已開始興建第二所核廢料處理廠，2030年可投入使用。理查森說，美國官員最近得悉中國建設民用核計劃的速度有多快，正了解其影響。