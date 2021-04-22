阿奎利諾獲通過出任美國印太司令　曾指陸攻台威脅迫在眉睫

美國參議院周三（21日）無異議通過由阿奎利諾（John Aquilino）出任印太司令。阿基里諾曾在參議院提名聽證會上表示，中國大陸併吞台灣的威脅「比許多人理解的更加迫在眉睫」。

阿奎利諾是現任太平洋艦隊司令，他上月底出席參議院軍事委員會提名聽證會時曾表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的；他指中國大陸將併吞台灣視為首要任務，而從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響；此外，對於美國盟國與夥伴而言，美國的夥伴地位也會受到威脅。

現任美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）曾警告，解放軍可能在6年內攻台，阿奎利諾在聽證會上不願就這個時間點置評，表示從現在到2045年，各式評估都有，然而「這個問題可能比大家想像的更迫在眉睫」；也正因如此，美國有迫切需要在短期內部署「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威懾措施。阿奎利諾也曾表示，面對中國增加對台軍事施壓，美國應持續對台軍售，以協助台灣發展不對稱戰力，確保台灣有能力自衞。