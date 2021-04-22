美國宗教自由委員會發報告　建議華府不派官員出席北京冬奧

美國國際宗教自由委員會（USCIRF）周三(21日)發表2021年度報告，建議美國政府繼續將中國列為系統性、持續和嚴重侵犯宗教自由的「特別關注國」，同時呼籲如果中國政府對宗教自由的迫害持續，美國政府不應派官員出席2022年北京冬季奧運會。

報告考察了2020年全球宗教自由狀況，其中有關中國的部分，報告指中國的宗教自由情況繼續惡化，中國政府加強「宗教中國化」政策，尤其針對基督教、回教和藏傳佛教等被認為有外國聯繫的宗教；繼續利用先進高科技監控技術監控和追踪宗教少數群體；實施新的宗教團體管理辦法，進一步縮限宗教團體的活動空間。

美國政府已將中國政府對新疆維吾爾族等回教徒的迫害定性為種族滅絕和反人類罪；USCIRF建議美國政府敦促其他國家就這個問題展開獨立調查和認定，並採取聯合行動，向中國問責。USCIRF還建議華府繼續利用現有法律，對嚴重侵犯宗教自由的中國政府機構和官員實施有針對性的金融和簽證制裁。

USCIRF還呼籲美國政府公開表達對中國主辦2022年冬奧會的擔憂，並聲明如果中國政府對宗教自由的打壓繼續，美國政府官員將不會出席北京冬奧。