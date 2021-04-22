虎媽逼女兒成材屢次施暴　遭撤監護權

江蘇南通市一名單身母，早前因女兒無法達到她訂下的學習要求，屢次向女兒施暴，令她的臉上及身體多處有傷痕。在公安機關及人民法院先後發出家庭暴力告誡書和人身安全保護令後，母親竟變本加厲用鑊鏟燙傷女兒。外婆忍無可忍提告，法院周二（20日）宣判，撤銷受害人生父母的監護權，改由外婆成為指定監護人。

現年12歲、就讀6年級的佳佳（化名）自4年級開始遭母親毒打。母親對她要求很高，安排不少作業，包括大學測試卷、成人高考卷，學習大學本科英語等，希望未來考進「全國前3或頭5的大學」。去年，佳佳被母親用書擲臉部，額頭也腫了起來，外婆報案，派出所發出家庭暴力告誡書。佳佳今年又被母親用指甲抓傷臉部，法院再發出人身安全保護令。

詎料，受害人上月因未能完成作業，遭母親用正在炒菜的鑊鏟燙傷手背。外婆認為父母二人無法履行監護職責，申請撤銷對方監護資格，由自己擔任監護人。案件審理期間，母親再用鑊鏟燙傷女孩的右臉。法庭上，被告宣稱只是想培訓女兒成才，同一錯誤犯下3次就要女兒受罰，又稱只有自己才能給予她良好的教育及生活條件。

崇川區人民法院認為，被告罔顧未成年人學習的客觀規律，急功近利，且對其長期辱罵、毆打，損害身心健康，發出告誡書及保護令後未有收斂；生父又怠於履行責任，決定撤銷生父母的監護權，由外婆成為佳佳的監護人。