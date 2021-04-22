巴基斯坦5星級酒店汽車彈爆炸4死12傷　華大使疑是目標

巴基斯坦俾路支省首府奎達一家5星級酒店的停車場周三（21日）晚上發生爆炸，造成至少4人死12人傷。巴國內政部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）指事件是恐怖主義行為，巴基斯坦的塔利班分子後來承認發動自殺式炸彈襲擊。有消息指，事件或是針對下塌在該酒店的中國駐巴基斯坦大使農融的4人代表團，但事發時農融不在酒店。

當地晚上10時30分左右爆炸發生後，塞倫納酒店（Serena Hotel）停車場的多輛汽車起火。艾哈邁德指，是一部載滿炸彈的汽車爆炸所致。巴基斯坦情報部門消息人士表示，爆炸聲巨大，酒店和附近一些建築物的玻璃也被震碎。來自警察和情報部門的消息指，襲擊可能是針對農融代表團，不過艾哈邁德稱，事發時農融去了別處開會。據省政府表示，農融當日較早前曾與俾路支省省長卡邁勒（Jam Kamal）會面，內政部長朗戈（Ziaullah Lango）則稱，農融在會面時精神良好。中國駐巴基斯坦大使館未有對爆炸事件作評論。

事後，武裝組織「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）承認施襲，向傳媒表示發動自殺式襲擊。據指，TTP與恐怖組織「阿蓋德」關係密切，又支持疆獨組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」，過往曾綁架和殺害中國公民。