金錢糾紛肢解女友　狠男跨市棄屍終被捕

安徽六安市霍山縣有村民近日在自家竹園發現一個裝有頭顱、屍骨的黑色膠袋。警方接報到場調查及鑑定，發現白骨與去年4月同縣一宗女性下肢發現案的為同一受害人，經過半個月調查，發現同縣吳某嫌疑重大，後者多番審訊終承認自己因金錢糾紛將女友碎屍，連夜由合肥到霍山棄屍。

據吳男交代，他在合肥送外賣時與易姓死者租住在同一棟樓，前年1月28日晚，他見易女酒醉酒，便主動扶她上樓，二人當晚更發生性關係，此後發展成為男女朋友，並用錢財交易數次發生不正當性關係。同年12月底兩人因金錢問題多次發生爭執，因受易女威脅及言語刺激，吳男用手機充電線將對方勒死。

為掩飾罪行，他將女方肢解放進2個行李箱中，連夜乘搭的士到霍山縣的白沙嶺山林中棄屍。他之後就去浙江打工，今年春季回到家中才剛好被警方拘捕。

專家組上月接報後，對頭骨進行面部模擬畫像，遠赴多個省市尋兇、調取閉路電視等，終於確認吳某有嫌疑，警方到其家中拘捕。他起初拒絕認罪，後來見到大量證據終承認犯罪。縣人民檢察院上周以涉嫌故意殺人罪批准逮捕吳某，案件目前在進一步辦理。