訛稱能預測股市走勢　警破電騙集團拘53人

安徽合肥市包河區警方近日偵破兩宗電訊詐騙案。不法集團自稱有預測股市的軟件，以推薦理財產品為幌子騙取錢財，又向受害人推銷數千元至幾萬元（人民幣，下同）不等的投資課程，收錢後卻失聯。警方現時拘捕53名疑犯，涉案金額達數百萬元。

其中一間公司於2016年成立，通過打電話聯絡受害人，聲稱能預測股票走勢，欺騙受害人購買理財產品。去年，公司一名成員姜某自行設立另一間公司，自稱「理財老師」，根據受害人的情況，推薦由5,980元（約7,249港元）至99,800元（約12萬港元）的課程，一手包辦分飾導師，工作人員、學員等，向受害人發送虛假證明，訛稱參與課程可「賺大錢」。如受害人報名課程後，效果不如預期，公司則會要求受害人購買更貴的服務。

其中，52歲受害人陳先生先後以5,800元（約7,031港元）和88,800元（約10.7萬港元），兩次購買「服務」，惟其購買的股票仍不斷虧損。陳想「導師」詢問時，卻發現無法聯絡對方。

警方通過前期偵查後，上月1日下午展開收網，兵分兩路前往濱湖新區兩座寫字樓，拘捕多名疑犯。目前，案件仍在進一步調查當中。