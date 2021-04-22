比利時駐南韓大使中國妻被屈盜竊　掌摑店員洩憤

比利時駐南韓大使的中國妻子近日在南韓首爾購物時，被店員誤會盜竊，她事後心有不甘，遂返回店內討要說法，掌摑店員洩憤。事件曝光後，由消費糾紛演變成外交風波，大批南韓民眾到比利時駐韓大使館前抗議，南韓外交部周三（21日）約見比利時駐南韓大使館副大使。惟有消息指，大使夫人腦中風入院，要待康復後才可配合調查。

南韓媒體報道稱，事發於本月9日下午2時，一名婦人在首爾龍山區某服裝店內購物。店方表示，她當時入店內看服裝，試穿幾件衣服後未有購物便離開。店員發現婦人身上的衣服與店內服裝相似，懷疑對方故意換上店內的服裝後未付款，另一名女店員上前追問。

女店員表示，擔心語言不通，遂用英文詢問對方，要求對方出示衣服的標籤，以確認是否屬店內的衣物。後來女店員發現婦人並未偷竊，向對方道歉及返回服裝店。女事主隨後返回店內，情緒激動，直接到櫃台與女店員理論，之後更拍打對方後腦。店員面部被打腫，及後報警求助。

報道指，該名打人的婦人原來是比利時駐韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）。資料顯示，相雪秋現年63歲，出生於中國，教授太極拳。報道指，由於動手者是外交人員家屬，當地警方無法起訴，引來南韓民眾不滿。