氣候領袖峰會登場　拜登習近平提出減排目標

由美國總統拜登主導的氣候領袖峰會，周四（22日）起一連兩日以視像形式舉行。共有40個國家及國際組織領袖與會及發表演說，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、德國總理默克爾及法國總統馬克龍等。拜登承諾，將在2030年前把美國碳排放量減少50%至52%。習近平重申，在2060年前實現碳中和。

拜登表示，美國決心在氣候變化問題上採取行動，呼籲全球領袖加快實踐減少溫室氣體排放的計劃。他稱：「氣候變化迹象是明確無誤，科學是不容否認，而不作為的代價不斷增加。」拜登強調，美國於2030年的溫室氣體排放量，將降至只及2005年水平的一半，最遲在2050年迎來零排放經濟。

習近平指，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程，中美剛剛共同發表了《應對氣候危機聯合聲明》；中方期待同美方在內的國際社會一道，共同為推動全球環境治理而努力。他又指，中國已決定接受《（蒙特利爾議定書）基加利修正案》，加強非二氧化碳溫室氣體管控，將啟動全國碳市場上線交易。

首日峰會有三個環節，包括敦促主要經濟大國實踐把全球平均氣溫升幅控制在不多於攝氏1.5度內；討論各國如何在公共財政及私人企業，投入資金應對氣候變化，達致2050年零排放的目標；第三個環節則討論氣候轉變對各國軍事及安全的衝擊。