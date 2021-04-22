台修法過失致死刑責最高10年　不追溯太魯閣號事故

台鐵太魯閣號於花蓮發生出軌事故後，工程車司機李義祥雖依過失致死罪遭起訴，但該罪最高刑責僅5年有期徒刑，被外界質疑過輕。行政院其後指示法務部收集意見並提出修法，並於周四（22日）通過刑法部分條文修正草案，將該罪最高刑責提高至10年有期徒刑，但修法不會追溯這次事故。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，刑法第276條條文修正草案，基本上針對過失致死的刑責「層級化」，依情節加重。草案規定，若犯過失致死罪，如屬一般情況，保留最高5年有期徒刑；若情節重大則最高可判刑7年；若為情節嚴重並導致3人以上死亡，最重可判處10年有期徒刑。至於情節重大的定義，羅秉成稱將審視涉事者「注意義務」的程度，以及過失行為所造成的結果，也即傷亡程度是否重大。

羅秉成續指，這次修法目的是符合罪刑相當的原則，同時符合市民的期望。他指，故意殺人的法定刑責至少10年，過失致死並非故意，在法律上刑責應輕於故意，但現行刑責太輕，所以將過失致死造成最嚴重情況的刑責，提高至與殺人罪的最低刑度一樣。他強調，這次修法不單針對交通事故，像過去發生的氣爆、塵爆等皆適用。

另花蓮地方法院周三（21日）晚開庭決定是否續押事故中被告李義祥和越南非法勞工華文好（阿好）。經2個多小時審理，法官裁定兩人續羈押禁見3個月，並禁止通訊。李義祥表示沒錢請律師，當晚單獨出庭，阿好則由法援律師和翻譯陪同。李於庭上承認多項控罪，但強調自己事發後在場，否認肇事逃逸。被問為何事發後沒有第一時間報案或通知台鐵，李回答有打電話給台鐵花蓮工務段熊姓施工主任，但不知道台鐵的電話。阿好的律師則表示，阿好只負責把挖泥機開到現場，沒參與吊掛操作，與事故沒有因果關係。

針對這宗事故，勞動部職業安全衞生署表示，台鐵違反職安法未做好危害告知、承包管理等部分，擬合共罰款30萬元新台幣（約8.4萬港元）。對此台鐵局表示，該工程是委託中棪顧問公司進行實質承包管理，將就罰款向該公司索取。