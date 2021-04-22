解放軍軍機頻飛台空域　台勇鷹號首度現身志航基地

解放軍軍機近日頻現台空域，於周四（22日）上午再入台灣的西南空域。台軍機升空，廣播驅離。由台生產商漢翔航空工業研製的「勇鷹號」高級教練機周四首度在空軍台東志航基地曝光，3年後將全面取代老舊的F5戰機。

據廣播及航迹紀錄，解放軍軍機於當日上午10時53分進入台西南空域，高度為3,000米。台空軍廣播驅離稱，「你已進入我ADIZ（防空識別區），影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。台媒統計數據顯示，解放軍軍機本月累計20日現身台空域。

勇鷹高教機周三（21日）由一架IDF經國號戰機伴飛抵達志航基地，進行地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試等訓練，測評任務完成後，於周四飛往台中清泉崗基地。台空軍規劃，預計2024年第2季可交付33架勇鷹高教機，優先部署志航基地，逐步汰除F5戰機。

另美國跨黨派眾議員近日提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字，台灣的外交部表示感謝。中國大陸國台辦發言人馬曉光周四回應稱，民進黨勾連外部勢力，反反覆覆在聯合國大會所通過的2758號決議上做文章，妄圖為其「台獨」謬論背書，終究是癡心妄想。