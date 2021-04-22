以色列公司宣稱可破解Signal　遭反指存安全漏洞

標榜加密功能的即時通訊軟件Signal在全球均有用戶，以色列科技公司Cellebrite早前宣稱可以「破解」Signal。其始創人馬林斯派克（Moxie Marlinspike）周三（21日）發表網誌，反擊指該以色列公司2款軟件存在安全漏洞，甚至未經授權使用美國蘋果公司的程式碼。

馬林斯派克稱近日「意外」拾獲一批該以色列公司的破解手機數據設備和軟件，經分析，該公司的軟件使用了一些非常陳舊、過時的DLL系統文件，涉及100多個未執行的安全更新，因此軟件本身非常容易遭黑客攻擊。

馬林斯派克表示，只要在手機等流動裝置上的任何應用程式中嵌入一個特殊格式的檔案，並用Cellebrite的軟件掃描，便可修改軟件的報告，包括插入或刪除文檔、電子郵件、照片、聯絡人、文件或其他數據，而且不會留下修改記錄。馬林斯派克質疑，這漏洞嚴重損害報告的數據完整性。

另就Cellebrite於去年12月表示，找到了一種方法可以從手機提取Signal內的數據，馬林斯派克也強調是沒有根據，因為要讀取數據，前提到要將手機解鎖。他質疑，如果有人取得手機並解鎖，便可以打開任何應用程序，對內容截圖並保存。從本質而言，軟件只是將這個操作過程自動化而已。就上述內容，該以色列公司和蘋果均未回應。