英削95%對華資助　重心轉移非洲及印太

英國外相藍韜文周三（21日）發表2021至2022年度的海外發展援助（ODA）的預算案，將對中國的資助金額大幅削減95%至90萬英鎊（約974萬港元），並將預算重心轉移至非洲及印太地區，保守黨及在野工黨的下議員均支持削減對華援助。

政府原定將國家收入的0.7%撥作海外援助金，但經濟受新冠疫情影響，預算縮減至0.5%，本年度的ODA總值為81.15億英鎊（約878億港元），用作應對國際的氣候、貧窮、衞生及人道援助等議題。預算案預留近一半資助非洲發展，尤以被英國視作國家戰略利益的非洲東部為主，另撥三分之一援助印太及南亞地區，處理氣候變化及開放社會的注資，並重組英國脫歐後的貿易聯繫。

藍韜文形容改變資助方向是戰略轉移，會利用外交網絡聯同經濟夥伴及科學及科技領域，應對環球挑戰，對華資助則用於當地人權及社會開放的項目。工黨下議員及外交發展委員會主席柴萍恩表示歡迎，認為納稅人會較樂見政府注資協助面臨人道危機的國家，而非世界第二大經濟體，同時對英國仍資助中國感到非常意外。保守黨議員西里（Bob Seely）亦指中國較英國富有，且有較多國防開支，歡迎政府削減對華資助。

200間慈善機構則發表聯合聲明，批評政府削減人道援助的開支，指出人道援助的預算較往年減少近5億英鎊（約54億港元），認為預算案是對世界上貧苦大眾的災難。