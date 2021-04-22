黑衣人闖分局與警爆衝突毀電腦　台警低調處理捱轟

台灣台北市警局松山分局一名高級警員上周五（16日）在街上與人發生口角衝突後，逃返警局躲避，其後多名黑衣人闖入警局搗亂，破壞多部電腦。惟警局為息事寧人，竟然未將黑衣人逮捕或檢控，也未對涉事楊姓警員作出任何處分，引起基層警員非議。該警局局長周四（22日）就事件道歉，並將楊警處分調職。

松山分局表示，楊姓警員是督察組負責訓練的技術教官。他於上周四（15日）下班後與友人聚餐，至翌日凌晨2時許返回分局途中，見徐、凃兩名男子等人高聲喧嘩，於是出言提醒放低音量，卻遭對方視為挑釁，徐男、凃男和另外5人之後尾隨楊回到警局欲理論，當時現場警員已喝令各人冷靜，但徐男仍與楊警發生衝突，期間更將電腦螢幕碰跌致損壞。

松山分局局長林志誠表示，徐男已當場道歉，並寫下悔過書，承認酒後失當，願負賠償責任並向警員致歉。至於楊姓警員則因處事不當，致衍生事端，已被記過，並調職為非教官職務的警備隊員。另內政部長徐國勇周四表示，已要求警政署長陳家欽就事件調查再作處理。

據指案發後有警員不滿分局未積極處理，於是將案發過程在社交媒體公開。松山分局遂於周三（21日）晚緊急開會，對涉事楊姓警員處分，同時追究相關行政連帶責任。據了解，年約50歲的楊警，喝酒誤事也非首次，卻仍在分局最重要的督察組擔任訓練教官，惹來基層不滿。