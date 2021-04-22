中興女高層呃21億人民幣囚20年　自首前吞安眠藥獲救

中興通訊前工會主席、副總裁何雪梅因集資詐騙，涉額21億元（人民幣，下同，約25億港元），去年4月被判執行有期徒刑20年。內地裁判文書網近日披露案情，揭露何於被批捕前曾吞服50顆安眠藥但獲救。

裁判書指，何自2015年初至2017年3月，通過微信、QQ群等途徑發布訊息，以高回報為誘餌集資後，將資金用於購買高風險的信託理財產品、房地產、股票、償還個人債務，或轉移至境外。經審計，參與集資者8,819人，其中3,921人未獲退還資金共8.99億元（約10.7億港元）。據指曾有員工質疑集資行為，何便大發雷霆，又威脅要向這些員工的上司反映，甚至將對方開除。

2017年，中興通訊在例行審計中發現，何於2015年至2016年沒有經過公司全資控股公司深圳中興宜和投資發展公司（下稱宜和公司）董事會決議的情況下，指使宜和公司財務總監季某以借款和投資的名義，擅自從公司帳戶向個人及與該公司沒業務往來的公司，累計轉帳約3.9億元（約4.64億港元）。

另於2011年至2015年期間，何又利用其身為公司工會主席的身份，指使工會幹事以向員工發放保險賠償的名義，填寫借款單或報銷單，由其審批後從公司帳戶向10人轉帳共計310萬元（約369萬港元），實際上是供何個人之用，例如支付其住所及經營酒店的裝修費。

案發後，中興通訊委託法務報案，控告何雪梅等人挪用資金、職務侵佔，偵查機關於2017年7月11日立案偵查。同日，何因吞服安眠藥入院獲救。翌日，何在公司工作人員陪同下返回公司並表示願意向公安自首，當天她被帶走調查。同年7月，深圳市人民檢察院依挪用資金罪批准逮捕何等4人，並於2018年3月對各人提出起訴。

深圳市中級人民法院於去年4月裁定何犯集資詐騙、挪用資金、職務侵佔罪成，各判15年、7年和6年有期徒刑，數罪並罰，決定執行有期徒刑20年，並沒收個人財產2,000萬元（2,380萬港元）。何未提出上訴。案中其餘被告包括季某、中興通訊工會幹事胡某，以及工會另一全資公司益和天成公司商貿服務部副部長王某梅，則分別被判囚4年至6年。