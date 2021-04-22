上海車展維權事態發酵　Tesla提交車主車輛原始數據

河南鄭洲市一名張姓女子周一（19日）在上海國際車展大鬧美國電動車生產商特斯拉（Tesla）展台，反映此前家人駕駛Tesla車輛時疑因「煞車失靈」致撞車受傷。Tesla官方在周四（22日）公開張女涉事車輛的原始數據，並在微博發文表示，公司將毫無保留地配合監管部門開展深入調查，開誠布公接受社會監督。

Tesla表示，數據顯示，車輛發生事故前的30分鐘內，有超過40次踩下制動踏板（即腳掣）的紀錄，亦有多次超過時速100公里行駛和多次煞停的情況發生。司機最後一次踩腳掣時，車輛時速為118.5公里，在踩腳掣後的2.7秒內，最大制動主缸壓力僅為45.9bar，之後加大踩腳掣的幅度才啟動了自動緊急制動功能，減輕碰撞幅度。

綜上所述，Tesla指出車輛以較高速度行駛，司機開始踩下制動踏板力度較輕，在一段時間後才啟動並發揮自動緊急制動功能，提升制動力並減輕碰撞衝擊力，認為制動系統均正常介入工作並降低車速。Tesla相關工作人員向內媒透露，公司已將張女涉事車輛的數據呈交予鄭州市市場監督管理局，但建議由車主來當面接收。

據此前報道，張女於今年3月曾在河南鄭州手持揚聲器坐在Tesla鄭州的體驗中心維權，原因是今年2月她與母親乘坐由父親駕駛的該廠電動車時，張父踏煞車無法減速撞上路邊石壆，事件造成兩老受傷。隨着事態發酵，相關部門高度關注。國家市場監管總局周三（21日）表示已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門，依法維護消費者合法權益。