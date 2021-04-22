藥企董事長稱喝板藍根不用戴口罩　惹網民反感舉報

在剛結束的博鰲亞洲論壇舉行期間，廣州醫藥集團有限公司（下稱廣藥集團）董事長李楚源疑開玩笑稱，「白雲山的板藍根（該集團旗下產品）一喝口罩就不用戴」，言論隨即引起輿論嘩然。據內媒報道，有網民更因此向公安對李實名舉報。

博鰲亞洲論壇周一（19日）舉辦一個簽約活動，同時邀請多名國內企業領袖演講對話。李楚源當晚在演講中表示，去年新冠疫情中國防控疫情效果最好，中藥起了很大作用。他調侃稱，「大家知道有四座大山，在武漢有火神山、雷神山，廣州還有兩座大山，鍾南山和白雲山，白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴，所以我今天來沒戴口罩的」。此話一出引起網民反感。

去年10月，網上流傳「鍾南山院士團隊體外研究發現復方板藍根對新冠病毒有效」的消息，一度掀起板藍根的搶購潮。但鍾南山隨後澄清，有關內容是斷章取義，又指復方板藍根只在實驗室有抗新冠病毒作用，體外抑制有效不代表可以預防或治療新冠肺炎。當時，白雲山藥業也回應稱，該公司的復方板藍根對抗新冠病毒的體內效果存在不確定性。

據知，李楚源語出驚人已非首次。2017年，他在某財經雜誌舉辦的會議上曾宣稱，「國家研究結果表明，喝王老吉（同樣為廣藥集團旗下產品）可延長壽命大約10%」。事後才發現，所謂研究是對老鼠進行實驗的結果。官媒事後也批評有關言論草率和不負責任。