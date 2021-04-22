反對華為於歐洲註冊商標　Chanel興訟近4年仍敗訴

法國奢侈品牌Chanel與中國科企華為的一宗註冊商標訴訟案，經歷3年多審理，周三（21日）由設於盧森堡的歐盟普通法院裁定前者敗訴。

案件源於2017年華為向歐盟知識產權局（EUIPO）為旗下電腦硬件商標申請註冊，該商標圖案為上下兩個交纏的半環。同年12月Chanel向該局提出反對，指該商標設計與其在法國註冊由兩個C互鎖組成，註冊用於包括計算機硬件在內的第9類商品相似，認為兩者容易造成混淆。

2019年，歐盟知識產權局駁回Chanel的反對，稱兩個商標圖案並不相似，不大可能引發公眾混淆。該法國品牌隨即向該局上訴委員會提出上訴，但同年11月再被駁回，原因是委員會認為兩個商標僅存在互相連接的元素，卻具有不同的結搆，由不同的元素組成。

Chanel其後向歐盟普通法院提出第3次上訴，惟最終仍敗訴而回。裁決指出，儘管兩個商標有一定相似性，但視覺差異很大，尤其是Chanel的商標曲線較圓潤、線條較粗，方向呈水平；華為的商標則垂直。有時尚法律媒體分析，這次裁決讓華為的商標在歐盟知識產權局的註冊程序鋪平道路，但Chanel極可能繼續在歐盟最高法院提出上訴。