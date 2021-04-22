蔡英文晤多個環保團體　重申2050年淨零轉型

台灣的蔡英文總統周四（22日）下午在總統府接見「2021全國NGOs環境會議環保團體代表」，珍愛藻礁公投發起人潘忠政等公民團體人士與會，重申及強調台灣2050年淨零碳排、能量轉型的目標，與團體的與會人士商議台灣日後減碳議題的安排等。

總統府發言人張惇涵晚上8時召開會後轉述記者會，他指出，蔡英文開場致詞的三個重點，分別是「2016年所啟動的能源轉型，是2050淨零轉型的重要基礎」、「2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」及「三接和藻礁，是環保與環保的權衡，希望大家不要排斥任何方案的可能性」。

張惇涵又指，蔡英文會上亦有回應全台第四座核電廠、龍門核電廠電廠（核四）的問題，更表示台灣不能走回頭路，清楚不能重啟核四，並希望政府和民間團體攜手努力達成能源轉型的目標。另針對桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站（三接）工程影響藻礁保育議題，蔡英文表示會持續溝通，政府會努力在能源轉型和藻礁保育之間，找到更適當的平衡點，目前已經加速展開評估、盤點方案，希望各界不要排斥任何方案的可能性。