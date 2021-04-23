廣州逾20噸特大象牙走私案　最後一名主犯落網

廣州黃埔海關近日破獲「1·17」特大象牙走私案，經查證，犯罪團夥先後走私入境象牙共計20.22噸。內地官媒周四（22日）報道，該走私案的最後一名主犯胡某強在周二（20日）被捕，至此案中的犯罪嫌疑人已全部被逮捕。

黃埔海關緝私局開發區分局緝私科副科長楊崢表示，胡某強是該走私案的主要犯人之一，他負責在非洲收購象牙、夾藏後發運至國內，案發後一直在逃。在國際刑警中國中心局的協助下對胡發出紅色通報，並通過國際刑警渠道進行追逃。至去年12月，胡男被加納執法部門拘捕，並在有關部門協助下，順利將其押解回國。

海關表示，2013年7月被黃埔海關關員查驗進口木材時截獲大批象牙。當局循線追查後鎖定木材實際收貨人陳氏父子，惟當時案中主犯相繼潛逃出境。至2018年11月，其中一名主犯陳某宗回到國內，警方成功將其拘捕歸案，並在2019年1月成立專案組調查。

經查，該案主犯陳某成、陳某宗父子等人，自2013年起從非洲尼日利亞等國收購象牙，採取夾藏等多種手法走私入境，其中4,661根價值逾6.8億元人民幣（約8.1億港元）的象牙原牙被海關查獲扣押。另外，該團夥成員還在國內非法收購、出售犀牛角和象牙製品，並使用假護照偷越國（邊）境，轉移贓物、逃避追捕。