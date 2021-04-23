中方稱無興趣打「氣候牌」　氣候變化不應成為地緣政治籌碼

由美國總統拜登主導的氣候領袖峰會周四（22日）起一連兩日以視像形式舉行，中國國家主席習近平周四亦有發表講話，重申在2060年前實現碳中和，並歡迎美方重返多邊氣候治理進程。同日晚上，中國外交部副部長馬朝旭表示，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」，應對氣候變化不應該成為地緣政治的籌碼。

周四晚，馬朝旭與中國氣候變化事務特使解振華、國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉、生態環境部應對氣候變化司司長李高舉行記者會，介紹習近平出席氣候變遷領袖峰會的有關情況。針對中美是否在以「氣候牌」爭奪主導權和影響力的問題，馬朝旭在會上表示，應對氣候變化不應該成為地緣政治的籌碼，攻擊他國的靶子，貿易壁壘的藉口。中美在應對氣候變化問題上，應該說肩負着重要的使命，中方願同美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變化合作，希望雙方在氣候變化上的合作為發展健康穩定的中美關係發揮積極作用。

馬朝旭又強調，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」，氣候變化是人類面臨的共同挑戰，關係着人類的前途和未來，必須開展全球行動，全球應對，全球合作。中國實際上歷來主張合作，應對全球性挑戰，並以實際行動來推進氣候變化的國際合作。

而早前曾與美國總統氣候特使克里會面的解振華亦表示，「行動重於空談」，中美都將致力於在各自國內強化行動，持續開展對話合作，為全球氣候治理的進程作出雙方應有的貢獻。

解振華又表示，他在上周四及周五（15日至16日）與克里在上海會談時，就中美氣候對話合作，兩國氣候目標和行動，領導人氣候峰會以及聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26）等問題，進行了坦誠、友好、深入、建設性的溝通；回顧了兩國對「巴黎協定」制定、簽署、生效作出的歷史性貢獻，決定重啟中美兩國在氣候領域的對話，強化各自行動，在多邊框架下開展合作，將來在合適的時間建立正式的合作渠道，也不排除建立氣候變化聯合工作組。