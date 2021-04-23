男子勒死父親後辯稱「減輕病痛折磨」　村民︰兩人相依為命

雲南大理州一宗倫常慘案，近日受到輿論關注。內地傳媒周四（22日）從大理州人民檢察院獲得該案的刑事起訴書，檢方指控男子常X才以「減少病痛給父親帶來的折磨」為由，親手勒死父親後，並放入棺材掩埋，應當以故意殺人罪追究其刑責。惟報道引述知情村民透露，常男與父親相依為命，平日照顧病父也從未出現打罵或不耐煩情況。

據刑事起訴書，常X才出生於1979年，與父親李XX共同生活在南澗縣無量山鎮。由於李有肢體殘疾，且常常飲酒度日，身體狀況一日不如一日，曾向兒子透露死後將其埋了，不用通知親屬及鄰里的意思。去年10月2日清晨6時許，常認為父親靠喝酒續命，「為減少病痛帶來的折磨」，於是拿出繩索勒死父親，並把屍體搬到離家200米遠的墳地旁邊，裝進事先準備的棺材後再掩埋。

事後，常男致電親屬，指父親醉酒跌死，其後又把犯案用衣物燒毀，並到當地派出所注銷父親的戶口。警方察覺有異後，依涉嫌故意殺人罪刑事拘留常男。經鑑定，警方證實李的死因為勒死，隨後把案件移交檢察院起訴。截至目前，官方尚未公布案件的庭審情況及判決結果。

報道引述知情村民指，常X才與李XX雖然姓氏不同，但確為親生父子，因李是從外地遷入，故常才隨母親姓；常的母親離世多年，父子兩人相依為命，平日由常男照顧父親的生活起居，從未出現打罵或不耐煩的情況，故村民們得悉事件後都很驚訝。