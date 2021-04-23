英下議院通過無約束力動議　指新疆維族遭種族滅絕

英國國會下議院周四（22日）通過動議，宣稱中國對新疆維吾爾人的政策形同種族滅絕，並犯下違反人道罪。英國國會通過的這項動議不具法律約束力，無法強迫政府採取行動，但分析認為，此舉再次顯示英國政界對中國人權侵犯指控的不滿加劇。

該動議是由保守黨下議員加尼（Nusrat Ghani）提出，指稱新疆維族面臨種族滅絕及違反人道罪，並且呼籲政府運用國際法加以制止。北京亦一直否認侵犯新疆維族的人權，加尼等5名英國下議員亦因被指以新疆人權問題上惡意傳播謊言和虛假信息，遭到北京制裁。

下議院雖然通過上述動議，但首相約翰遜的政府仍避免使用「種族滅絕」字眼，只表示有「大規模」侵犯新疆維吾爾人人權的事情出現；而內閣成員則表示，是否種族滅絕應由法庭決定。

中國駐英國大使館發言人批評動議罔顧事實與常識，蓄意抹黑攻擊中國，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，對此堅決反對並強烈譴責。發言人表示，英國議會部分議員妄自斷言新疆存在「種族滅絕」，是荒謬至極的世紀謊言，是對中國人民的極大侮辱和侵犯，也是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。