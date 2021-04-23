男子濕地持彈弓射擊水鳥　遭警方刑事拘留

北京奧林匹克森林公園（下稱奧森公園）南園濕地內近日有男子用彈弓狩獵水鳥，觀鳥者發現後向園方舉報。警方接報後調查，周四（22日）已將涉事男子刑事拘留。

周二（20日）流傳一段男子在奧森公園南園濕地持彈弓悄悄接近小鸊鷉的短片。據觀鳥愛好者趙先生表示，周一（19日）下午1時許，他透過相機鏡頭看見該名男子在濕地旁東張西望，又不停地在小鸊鷉鳥巢周邊轉圈。男子當時一手拿着彈弓，另一手拿着看似捕魚的工具，等待機會下手。由於鸊鷉鳥巢離岸邊只有十多米，男子多次準備射擊，因有遊人經過放棄。趙先生表示曾看到男子完成射擊，但因過程僅一、兩秒，來不及拍下。

奧森公園工作人員表示，接報後已通報駐園警員，並配合調查。據當地報章稱，事件經朝陽警方調查，已查獲涉事53歲于姓男子，目前朝陽公安分局已依法對該男子刑事拘留。

內地自然之友野鳥會會長李強表示，事件中的小鸊鷉是一種小型水鳥，常見於岸邊有蘆葦或水草的水面，以獵食魚蝦為主。李強指，不論是否常見鳥種，都不應作出傷害行為。他建議，春季來臨時鳥類陸續進入繁殖期，希望公園能加強巡視。如遊客看到類似情況，應在確保自身安全的情況下及時報警。