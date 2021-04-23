售樓處設人臉識別系統　3房地產遭罰款各25萬人民幣

內地店家最近使用具有人臉識別功能的閉路電視猖獗，官媒曾暗訪調查並公開點名批評，但歪風仍未能斬斷。浙江寧波市監局周三（21日）通報，當地多個售樓處居然亦滿布人臉識別功能系統，以便房地產企業收集顧客人臉信息。目前，執法隊已立案16宗，對其中3宗案件作出行政處罰，在海曙區及杭州灣新區共3間房企分別被罰25萬元人民幣（約30萬港元）。

慈溪市有男子曾到多個樓盤後，向中介表示有意買其中一間，對方卻告知他先前被售樓處的人臉識別拍到，因此無法享有優惠政策；他當下才知自己的人臉信息遭記錄下來，擔心個資遭非法侵犯之下，於是告知檢察機關。

詎料，市監局執法人員到某售樓出檢查時發現多個區域，都設與安防系統無異的閉路電視，前台則有一部人臉認證機；監控室的後台管理系統內，存有大量記錄人臉信息的數據。安裝的位置都是在隱蔽處，而系統也是由房企出資的。

工作人員稱設置目的是要準確識別客戶來源，判斷是中介帶看還是自然到訪，作為與中介結算佣金的依據。執法隊的相關負責人表示，行為在房地產行業、特別是採取中介分銷模式的樓盤為之普遍。慈溪市檢察院已要求寧波市監局杭州灣分局及住建部門，在下月5日前對房企非法搜集人臉信息的行為，做出全部整改到位。