家長突擊檢查　驚見幼園疑供變壞食品予學童

安徽合肥經開區某幼稚園的家長周三（21日）清晨，組隊突擊檢查食堂的食品，竟發現園方採購的蔬菜及水果都已經腐爛發霉。家長數小時後立即圍在門口表示不滿，惟園長稱當時未進行驗收，食材還屬於供應商。目前，當地多個部門組成聯合工作組進駐現場調查。

向來允許家長檢查園方食材的吉的堡幼稚園，有家長表示孩子時常胃部不適，懷疑是吃了學校品質欠佳的食物所致；另有家長提到園方最近換了供應商，7名家長當日早上6時左右在食堂的驗收區檢查，發現橙發霉、紅椒腐壞、薯仔都已發芽，甚至有生產日期為去年12月的雞翼等，根本不能食用，之後拍照存證。直至9時多，幾十名家長聚集在門外，向內媒展示證據，指之前的檢查中均無異樣。轄區的市場監管、公安、教育、街道等多個部門在採訪期間趕至現場介入調查。

幼稚園的侯園長回應，指該批家長未經過園方驗收就打開食材。由於食材還沒正式獲幼稚園接收，仍屬於供應商。侯園長續說，專門人員會在每日早上6時多驗收把關，若發現有腐壞食品定會退還處理。另外，園方承認與新供應商嘗試合作，但事發後已打算更換供應商。市場監管已帶走16種十五樣品，包括當日及之前園方留存的樣品作驗測，預計約一周會有結果。