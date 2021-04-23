違規採石建房毀地質公園　縣政府監管不力捱轟

內地嚴查各地環境破壞、污染等問題，廣西鳳山岩溶地質公園近日被指遭破壞性開發，有企業違規採石、建造房屋等，導致地質地貌嚴重受損。中央第七生態環境保護督察組周四（22日）批評，鳳山縣委、縣政府違規推進項目建設、監管不力，對上述長期存在的違規行為視而不見。

資料顯示，鳳山岩溶地質公園於2005年9月被前國土資源部批准為國家級地質公園，2010年10月獲聯合國教科文組織列為世界地質公園。公園總面積為132.6平方公里，內有大型石筍群、天窗群、地下溶洞峽谷等，有獨特的地質遺迹景觀。惟公園目前受嚴重破壞，多個原為國家級、省級的地質遺迹保護點被降級。

督察組調查發現，當地政府違規為企業發放開發證，開採規模由每年10萬噸擴大至每年50萬噸。其中良利採石場長期違規野蠻開採，生態破壞嚴重。督察組巡查後，指當地政府監管不力，在鴛鴦洞世界級遺迹點附近一級保護區內的坡雄堡取石場，非法盜採大理石，造成山體被開挖破壞。

另鳳山縣委、縣政府無視地質公園保護管理要求，以旅遊開發名義發展房地產，公園內現有3個房地產項目。在三門海天窗群的洞口兩側出現多幢高層酒店和養生館，與周圍地質景觀極不協調，影響地質保護。對此，縣政府曾於上月31日安排1.2億元人民幣（約1.5億港元）財政資金返還承建商，拆除正興建的建築。