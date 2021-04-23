涉千人計劃　可口可樂前華裔工程師竊商業機密罪成

美國汽水廠可口可樂一名華裔前工程師，涉嫌竊取價值1.2億美元（約9.36億港元）的商業機密予一間中國公司，前年2月被控竊取商業機密和電信詐騙罪，去年8月再加控經濟間諜和串謀從事經濟間諜活動罪。田納西州東區法院周四（22日）裁定她上述罪名成立，將於今年11月1日判刑。

美國司法部公布，經過12天的審訊，59歲女被告尤曉蓉（Xiaorong You）被判有罪。根據法庭文件和呈堂證供，被告竊取與飲料罐內「無雙酚A」塗漆技術配方有關的商業機密，該機密屬於多間大型化學和噴塗公司。被告曾在位於喬治亞州亞特蘭大的可口可樂公司擔任全球研究首席工程師，並在位於田納西州金斯波特的伊士曼化工公司擔任包裝應用開發經理，因而獲得了解這些機密的權限。

被告利用其竊取的商業機密，在中國開設一間新的無雙酚A噴塗公司，並與其在華合作夥伴威海金泓集團，從中國政府獲得數百萬美元撥款支持新公司，包括中國招攬科學人才的「千人計劃」獎金。證據顯示，她不只為了讓威海金泓集團獲利，也讓中國政府、山東省及威海市獲益。