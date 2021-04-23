去年被指定居所監視居住　孫大午等7名大午集團高層被批捕

河北大午農牧集團有限公司7名高層去年11月被河北省保定高碑店市公安局拘留，包括始創人兼監事長孫大午。近日，7名當事人被批捕，他們的家屬分別收到警方的逮捕通知書。

大午集團法務總監楊斌周四（22日）在微博發布7名集團高層的批捕通知書，他們分別是孫大午、副監事長孫德華、副監事長孫志華、董事長孫萌、集團總經理劉平、集團副總經理靳鳳羽、集團辦秘書紀瑋蓮，其中孫大午涉嫌「非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法佔用農用地罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、妨害公務罪」。7份通知書均於周三（21日）發出，孫大午現被羈押於高碑店看守所。

楊斌表示：「沒有涉黑，也沒有傳聞中的境外敵對勢力。當然，這只是批捕的罪名。種種迹象表明，偵查機關在加快辦案節奏。」

去年8月大午集團與當地一間國有農場發生土地糾紛，後來多名員工與警員推撞，釀成警民衝突，孫大午與妻子劉會茹等39人被捕，劉會茹被以「非法吸收公眾存款」罪名批捕；而孫大午等7名公司高層以「指定居所監視居住」的方式被採取強制措施，直至被批捕。外媒引述大午集團職員表示，近期從大午公司乃至公司所在的保定市徐水區，向公檢法機關寄材料的EMS郵件，都被中國郵政攔下寄不出去，遭到退回，後來不得不採取異地郵寄的方式。