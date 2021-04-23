針對中俄　美要求廣播機構披露外國政府資助節目

美國聯邦通訊委員會（FCC）周四（22日）通過一項有關贊助商身份確認要求的新規定，要求廣播電台或電視台披露外國政府或代理人在其播出頻道租用時間的情況；若直接或間接收受外國政府提供的資金以播放指定內容，必須即時披露。外界認為，此舉是應對中國、俄羅斯等外國政府加強在美國宣傳。

FCC周四召開會議並一致通過上述規定，更新了60多年來的贊助身份確認的守則。新規定要求，任何電台及電視台在外國政府或政黨贊助其播放內容時，必須在節目的開始和結尾清楚說明；根據租賃協議播放外國政府提供的節目的電台及電視台，必須在向FCC提交的在線公開檢查文件中披露相關資訊。民主黨籍FCC代理主席羅森沃塞爾提到中俄在美國贊助節目的實例，指廣播機構亦有責任利用政府資料庫，核實節目贊助商是否與外國政府有關。

FCC在聲明中指出，雖然美國法律限制外國政府及其代理人直接持有廣播許可證，但外國政府日益在美國國內的電台和電視台購買播放時段，新規定增加透明度，並確保在外國政府或其代理人利用廣播和電視說服美國公眾時，受眾對此知情。全美廣播事業者聯盟（NAB）支持FCC的目標，但認為新規定範圍太廣，為大部分沒播放相關節目的廣播機構造成負擔。