深圳累計391萬人接種疫苗　市衞健委：科興及國藥可以溝針

廣東省深圳市政府新聞辦周四（22日）舉行五一長假新冠肺炎疫情防控發布會，市衞健委副主任常巨平表示，混合以及超過建議間隔日期接種新冠疫苗，均不會影響預防效力。該市至今累計已逾391萬人接種疫苗。

目前國內主要接種的新冠病毒滅活疫苗，分別由國藥集團和科興提供。深圳自3月推行全民接種以來，很多市民第一針打的是國藥疫苗，但現時該款疫苗供應有限，而很多接種點只提供科興疫苗。常巨平便指出，政府雖建議優先用同一類型、同一廠家的疫苗打完2針，但假如情況特殊，例如疫苗供應不及，或市民到外地出差找不到相同廠家的疫苗，這時也可以用相同類型、不同廠家的疫苗完成第2針接種。

他又稱，國家衞健委發布建議兩針之間的接種間隔至少21天，第2劑應在56天內盡早完成，但這並非強制規定。根據目前分析，延遲接種一般不會影響預防效果。

會上指出，深圳全市目前共有601個疫苗接種站。五一期間，所有接種站均正常開放。內地居民、港澳台同胞、外籍人士均可預約接種。截至周三（21日），該市已累計接種新冠疫苗471萬劑，接種數量居全省首位。