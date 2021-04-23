國有鐵礦企業長期違法排污　兩遭責罰依然故我

江蘇徐州市一家國有鐵礦企業旗下選礦廠，因長期違法排污，雖多次遭當地生態環境局責令整改並處罰，卻一直未有效解決問題。近日省生態環境廳對該廠的違法排污問題作出通報，指是「誰給的膽子」，又批評當地政府和有關部門「不作為、慢作為」。

近期，江蘇省2021年度汛期水質提升專項督察組進駐徐州，對徐州市銅山區徐州鐵礦集團選礦廠環境污染問題進行現場調查，發現問題重重。該選礦廠於1976年建成投產，自2007年至2019年持續改造擴建，目前每年生產32萬噸鐵精粉、1,000噸鈷精粉。但自2018年以來，該企業因環境違法，兩次被徐州銅山區生態環境部門立案處罰，但問題一直未解決。

通報指，該廠廠區露天堆放大量礦石、半成品礦及成品，未採取防塵措施，生產過程中部分走廊、進出口未安裝除塵設施；洗礦水經過簡單沉澱後外排，每年大約7萬噸尾沙隨廢水排入廠區附近區域，導致附近的礦坑積存大量尾礦沙，再被周邊企業沉澱、篩選後獲得尾沙出售，造成周邊環境極度惡劣。

銅山區生態環境局於2018年4月曾對該廠未經審批投入生產和廢水直排問題進行處罰，惟今年2月江蘇省生態環境廳執法檢查發現廢水排出問題仍然存在，銅山區生態環境局今年3月再下達責改通知書，但企業仍置之不理。目前，徐州市生態環境局已就事件向徐州市政府報告，省生態環境保護督察組亦將跟進整改情況。