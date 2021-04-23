省財政廳女文員舉報遭性侵　男上司已停職受查

內地官場再爆桃色醜聞。30歲的湖南省財政廳前兼職女文員劉楠（化名），舉報前直屬上司廳辦公室事務管理科副調研員肖思德性侵及猥褻她。目前，肖思德已被停職受查，相關部門稱將盡快公布處理結果。

劉楠稱，2018年底湖南省財政廳招聘辦公室文員，她參加考試後，經熟人引薦認識負責招聘、時任湖南省財務廳辦公室事務管理科科長的肖思德。她稱肖思德在網絡聊天時曾提出「陪我睡覺」等性暗示字眼，還於2019年4月12日在車內對她裸露下體，之後又在辦公室趁其午休時性侵她。

去年12月18日晚，劉楠向駐財政廳紀檢監察組提交舉報信，5日後肖思德被停職。今年1月14日，她向警方正式報案指遭肖思德性侵，翌日更被診斷出患上抑鬱症。

紀檢監察組對肖思德展開調查，肖承認曾經性侵、發淫穢影片、短訊的行為，承認劉楠舉報的內容。不過，他周四（22日）向內媒稱，因為劉楠的合同快到期，但她不想走，便舉報他性侵，對於辦公室性侵一事，他稱：「我承認這個事，但是你（劉楠）過來勾引我的。」他又稱，「這是我們兩個人的事情。她自己心裏清楚」。

劉楠的丈夫向內媒稱，周三（21日）駐廳紀檢組相關負責人告訴他，肖思德承認劉楠舉報信中的內容，「對肖思德的處理已經報到了省紀委，正在走程序」。