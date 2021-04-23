專家指Tesla公開數據不全面　官媒再批傲慢

河南鄭洲張姓女子周一（19日）在上海國際車展大鬧美國電動車生產商特斯拉（Tesla）展台後，車廠於周四（22日）公開張女涉事車輛的原始數據，遭其丈夫批評做法侵犯妻子的個人私隱。另外兩名當日有份到車展維權的車主，也質疑數據的真實性。有專家指出，車廠公布的數據無法還原事發過程。官媒周五（23日）再評論事件，指數據壁壘不應成為車廠傲慢姿態的護城河。

Tesla周四公開事故前30分鐘的文字描述和事故前1分鐘的數據，強調是為配合調查，供第三方鑑定機構開展鑑定。但數據公開後，張女的丈夫李先生批評，車廠公開前未作溝通，令他非常詫異。李先生認為應待妻子獲釋才公開數據，又表示將向鄭州市市場監督管理局投訴，要求車廠道歉並撤回數據。另外兩名車主除擔心數據的完整性和真實性，也指出國內沒有機構有能力對數據進行檢測和分析事故原因。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹指出，目前市面上的檢測機構基本只針對成熟和研發比較久的技術，Tesla的軟件和系統比較新，很難檢測出來。有汽車檢測機構表示，該電動車廠的汽車上很多組件和系統如電池和制動，均由軟件控制，檢測機構沒有設備，所以無法檢測。

針對數據顯示車輛在事故發生前30分鐘內，有超過40次煞車的記錄，而最後一次煞車時，車速為每小時118.5公里。車廠又指司機最初踩下煞車掣的力度較輕，車上自動緊急制動功能其後啟動發揮作用，制動系統正常介入並降低了車速，減輕碰撞的撞擊力。有汽車技術專家卻指出，單是公布上述數據，無法還原事故經過，關鍵是要配上踩煞車掣的深度和速度，以描述當時司機的駕駛行為。至於要核實車主當時是否超速，則需借助導航數據和車外的現場畫面記錄。

官媒周五（23日）表示，這次爭議的關鍵是數據權屬問題，認為用戶在產品使用過程中產生的數據，被看成企業核心的戰略資源，但用戶作為數據的生產者，卻無權使用，似乎不合理。這次涉事車主無法還原事故現場、難以自證，要求車廠在保護其私隱的前提下提供相關行車數據，擁有其合理性。