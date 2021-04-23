偵破盜錄農曆新年院線電影　公安拘捕19人

公安部周五（23日）舉行新聞發布會，通報打擊侵犯知識產權及製造偽造商品等犯罪行為。其中，浙江省公安廳偵破浙江金華盜錄農曆新年上映的院線電影一案，拘捕19名疑犯。

浙江省公安廳食藥環知偵查總隊指，2月15日收到線索，發現金華地區有播放影片的影吧，非法播放盜版電影，包括《你好，李煥英》、《唐人街探案3》等。金華公安機關聯同文化執法部門，當日在一間影吧內查獲遭盜錄的電影。2月19日，公安機關立案調查，鎖定影吧經營者李某，以及於戲院盜錄的周某及毛某，並查出多個播放新春檔期電影的網站及應用程式。上月27日，當局拘捕8個省分12個城市的19名疑犯，將會進一步調查案件。

發布會上又提到，近年內地侵犯知識產權犯罪涉及的領域愈來愈廣泛，涉及食品藥物、兒童玩具、家用電器，假冒專利、網絡侵權盜版等。過去5年，全國公安機關偵破9萬多宗侵犯知道產權犯罪案，拘捕13萬名疑犯，涉案價值約470億元（人民幣，約569億港元）。去年，公安機關偵破2.1萬宗有關案件，比同期上升35%。今年第一個季度，各地偵破3,800宗案件，拘捕8,200名疑犯，案件數字比去年增加8成。