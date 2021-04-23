南京展反隱形戰機雷達　武直10儀錶板首亮相

中美軍事角力持續。江蘇南京國際博覽中心周四（22日）舉行首屆「雷達與未來」全球峰會，展出20款大型裝備及近百項展品，當中2款最先進的反隱形戰機雷達，包括YLC8E型特高頻（UHF）波段機動式預警相控陣雷達的模型，以及SLC7型L波段3座標預警雷達均引起關注。

YLC8E有「中國反隱形雷達旗艦」之稱，天線大小相當於2個足球場面積。由於目前戰機隱形技術主要只針對微波頻段雷達，對於使用特高頻波長的YLC8E雷達無效。此外，該雷達的核心晶片全由中國自主研發，主要性能指標優於國外同類型雷達。

至於SLC7型L波段3座標預警雷達系統，則能偵測包括隱形戰機、直升機、無人機、巡航導彈、戰術彈道導彈、近空目標，炮彈和火箭等目標。該雷達更具備超級抗干擾能力，可適應現時和未來的戰場。

另外，官媒央視軍事報道指，陸軍第80集團軍某陸航旅近日組織多場次、高強度、多機型跨晝夜飛行訓練，片段罕見出現直10武裝直升機（武直10）的儀錶板介面。該介面位於座艙前端，高度大致與飛行員的眼睛成水平線，方便同時觀察外界景象。