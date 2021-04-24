紅火蟻入侵廣州　專家估算每年造成數十億人民幣損失

廣東省廣州市天河區有市民反映，當地近日發現大量紅火蟻，一般出現在河邊的草叢。紅火蟻攻擊性強，其唾液含毒素，人被咬會過敏反應，嚴重者甚至死亡。內地專家指，近10年紅火蟻一直快速傳播，並蔓延全國，目前在華南地區處於暴發階段。有專家估計，紅火蟻對全國帶來的經濟損失或高達每年數十億元（人民幣，下同）。

今年3月26日，農業農村部、住建部等9個部委在廣州聯合啟動了全國紅火蟻聯合防控行動。本月2日，廣東省農業廳網站發出公示，擬安排4,000萬元（約4,850萬港元）用於支持全省各地開展紅火蟻疫情防控等工作。華南農業大學紅火蟻研究中心主任陸永躍，是廣東省紅火蟻防控技術指導專家組組長。他指在中國，紅火蟻每年可能咬50萬人，當中症狀嚴重者多4萬至5萬人。

除咬人外，根據農業農村部公布，中國目前受紅火蟻入侵土地面積600萬畝，對農林業造成了巨大的影響。陸永躍稱，紅火蟻會吃水果，搬運農作物種子，降低出苗率，還會咬爛粟米。他表示，在湖南見過數十畝玉米因紅火蟻危害絕產。

另紅火蟻也會殺滅害蟲的天敵。陸發現，被紅火蟻佔據的農田中，蜘蛛會減少。蚧類、蚜蟲等害蟲發生率可能變得嚴重。紅火蟻又會咬爛電線，破壞基礎設施。公園電箱和街燈底部均是紅火蟻喜愛築巢的地方。到底紅火蟻會造成多少經濟損失，陸稱廣東省目前未有詳細的數據。但以福建省作參考，評估的經濟損失標準為每公頃約1.37萬元（約1.66萬港元）。按農業農村部統計的全國紅火蟻發生面積計算，全國累計損失便高達到每年54.62億元（約66.25億港元）。