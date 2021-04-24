女子因彩禮糾紛服毒自殺亡　村民揭男家借錢支付禮金

四川雅安市滎經縣一名17歲女子，早前因為逃婚致男家要求退回聘禮引發糾紛，女子隨後服食農藥自殺身亡。內媒周五（23日）報道，當地政府及村民否認女子被迫婚，稱男方不但借錢支付聘禮，且在婚後一年亦未補回餘下的禮金。女子後來想退婚，兩家人欲討論退還聘禮，不料發生悲劇。

女子所住的廟崗村有村民表示，女方與男方透過媒人認識，後者住在牛吾村。女子家人曾指男子居住在山區，不同意婚事，但兩人仍然在認識一周後結婚。當時提出的聘禮的20萬元（人民幣，下同，約24萬港元），結婚當日男方只支付15萬元（約18萬港元），稱剩下的會在一年內支付。兩人的女兒去年出生，但男方仍未交出剩餘的聘禮，而村民指男家經濟條件差，聘禮都是向親戚朋友借。

據知情的村民表示，女子婚後主要在家做家務，今年4月回娘家表示不想在男家生活，兩家人於是討論離婚及退還聘禮的事。本月8日，男方家人到女方家中打算在飯後討論有關事宜，期間女子就到廁所服用農藥自殺死亡。村民又表示，當地17、18歲就可以結婚嫁人，而聘禮普遍較高。目前，當地的公安部門已經成立調查組展開調查。