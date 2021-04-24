男子假扮球鞋賣家詐騙137萬人民幣　判囚10年半

江蘇省蘇州市虎丘市人民法院近日審理一宗炒賣球鞋詐騙案，被告嚴某聲稱在外國有球鞋買手，可協助以低價訂購限量版球鞋，騙取受害人137萬元（人民幣，下同，約166萬港元）。法院以詐騙罪判處嚴某有期徒刑10年半，並罰款1.1萬元（1.3萬港元）。

前年4月，受害人黃某透過網站認識嚴某。嚴某向他訛稱，在美國、韓國有專業球鞋買手，又稱在成都有實體店，並有一輛名車，假造球鞋買手的身份。黃某向他詢問價錢，發現嚴某提供的價錢比市價便宜過千元，便向他訂購限量版球鞋，再向他人出售。黃某先後支付137萬元，但之後嚴某多次以不同理由推搪，遲遲沒有向黃某送貨。黃某表示，炒賣球鞋都是預訂官方未有公開發售的「期貨」，期間嚴某又與他簽署合同，因此他直至前年7月才發現受騙。

經過調查，公安機關發現嚴某並無任何實體店，而他聲稱的上游分銷商，以及遭人拖延出貨也是虛構。現年22歲的嚴某案發時在一間醫院實習，人工只有約千元。而仔收到黃某過百萬元的款項後，大肆消費。法院認為，嚴某不能證明他能履行合約，以非法佔有為目的，騙取私人財產，數額特別巨大，因此依法作出以上判決。