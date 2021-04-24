王毅：華府打台灣牌是玩火　台海穩定符美利益

中美關係持續緊張，中國國務委員兼外長王毅周五（23日）晚與美國對外關係委員會以視像對話，他認為美國拜登政府未擺脫前朝特朗普政府的陰影，沒有走出對華認知誤區。王毅敦促美國停止干涉新疆、香港、台灣問題等中國內政，警告美國打「台灣牌」是玩火，維護台海和平穩定也符合美國利益。

王毅稱，美國應客觀認識和理性對待中國發展，中國從不謀求世界霸權，但要求平等，世界可同時容納中美，若美國與中國這個世界第二大經濟體脫鉤，無助於解決矛盾。他指，美國以競爭、合作、對抗三分法來界定中美關係，無分清兩國關係的主流和支流，而中方無意與美競爭，合作才是正道，關鍵在於美方能否接受社會制度、發展階段不同的大國和平崛起，美國因中國實行民主的形式不同就扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現，希望美方踐行真正的多邊主義。

有關台灣問題，王毅指台灣是中美關係最重要、最敏感的問題，美方大打「台灣牌」很危險，是在玩火，希望美方恪守一個中國原則及中美三個聯合公報，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號，挑戰中方政策底線。他重申，新疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反恐反分裂，至於中方頒布《港區國安法》、修訂香港選舉辦法，均是為了完善「一國兩制」體系，確保一國兩制、港人治港、高度自治行穩致遠，美方應尊重中國政府落實一國兩制的努力。